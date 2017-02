BOATO MALDOSO

MIDIANEWS

O Governo do Estado afirmou que é mentira uma possível greve da Polícia Militar em Mato Grosso, “anunciada” por meio de fotos e publicações nas redes sociais.

Em uma das imagens divulgadas no WhatsApp, é possível ver o brasão da PM, com vários dizeres a sua volta. “Greve geral da PMMT”, “Acabou a brincadeira” e “Não tem acordo” estão entre as frases.

Segundo o Gabinete de Comunicação do Estado, as informações não passam de boatos.