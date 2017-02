Prefeito de Cuiabá, Emanuel diz que “TCE ficou pequeno” para conselheiro Antonio Joaquim

APOSTA DO PMDB

MIDIANEWS

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) defendeu que o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), conselheiro Antonio Joaquim, assim que se aposentar, em dezembro deste ano, se filie ao PMDB e construa uma candidatura ao Governo do Estado em 2018.

Em conversa com o MidiaNews, logo após uma reunião com o conselheiro, na manhã desta sexta-feira (10), Emanuel afirmou que o TCE ficou “pequeno” para Antonio Joaquim.

“Acredito que o Tribunal de Contas ficou pequeno para ele. Ele já deu a sua contribuição para os avanços necessários no controle externo de Mato Grosso. Agora, defendo que empreste a sua inteligência e experiência para o Estado, voltando à atividade política eleitoral”, disse.