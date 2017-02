Prefeitura de Cuiabá realizará força-tarefa para conter esgoto no Parque das Águas

SANEAMENTO

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá irá coloca em prática na próxima terça-feira (14) uma grande força-tarefa, com o intuito de identificar a origem do esgoto irregularmente lançado na lagoa do Parque das Águas, região do Centro Político Administrativo.

A ação, contará com toda a infraestrutura de homens, equipamentos, maquinários e envolverá as secretárias de Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Obras, Ordem Pública, Mobilidade Urbana e a Concessionária dos Serviços de Água e Esgoto de Cuiabá – CAB.

Conforme explicou o secretário de Serviços Urbano, José Roberto Stopa, a equipe da força-tarefa, percorrerá a região do Centro Político Administrativo (CPA), visitando todos os edifícios situados na localidade.

Dessa forma, a parceria com outras secretarias e com a empresa responsável pela manutenção da rede esgoto do município é de extrema importância para que o resultado positivo seja alcançado.

“Esse envolvimento nos permite contar com uma estrutura pessoal e de equipamentos muito maior. Isso nos possibilitará chegar a uma solução rápida e eficiente para a demanda”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, até o momento, dos quatros dutos que estavam causando o escoamento indevido no local, três já foram identificados e tiveram o problema solucionado, sendo assim, a ação será realizada também buscando findar a complicação.

“Já tentamos resolver isso anteriormente, porém, infelizmente o contratempo persistiu. Agora iremos trabalhar para dar um fim de forma definitiva. É um local que já possui uma rede de esgoto instalada. Provavelmente, o que deve estar acontecendo é que alguém ali não está ligando essa rede”, explicou.

“Nossa previsão é que o trabalho obtenha o resultado final o quanto antes, no entanto, só pararemos quando a procedência desse problema for identificada”, disse.

Serviço

Assunto: Força-tarefa para identificar origem do esgoto no Parque das Águas.

Data: Terça-feira, 14 de fevereiro.

Hora: 8h

Local: Inicio da ação – Centro Político Administrativo – Em frente a agência do Banco do Brasil.