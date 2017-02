TCE cria comissão para fazer auditoria nos serviços de judicialização da Secretaria de Saúde

LEVANTAMENTO DE REPASSES

DA REDAÇÃO

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Joaquim, determinou a criação de uma comissão feita pelos servidores Lidiane Anjos Bortoluzzi, Bruno de Paula Santos Bezerra e Rodrigo Santos Castro Vila para que seja feita uma auditoria acerca da judicialização de serviços de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Ses).

Os motivso do levantamento são: os elevados valores dispendidos pelo Estado de Mato Grosso para pagamento de demandas judiciais de saúde; os riscos identificados por meio de levantamentos realizados pelo TCE/MT em 2015 e 2016; e as solicitações específicas advindas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – MPE e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT.