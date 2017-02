Adesivo sugere que ministro da Agricultura, Blairo Maggi, será candidato a presidente da República

TÁ NA PALMA DA MÃO!!!

DA REDAÇÃO

Amigos do ministro da Agricultura, senador licenciado Blairo Maggi (PP), fizeram um adesivo, que já circula nos grupos de whatsapp, que lembra a campanha de Maggi quando candidato ao Governo do Estado em 2002.

Na oportunidade, Blairo venceu a eleição em cima do candidato do PSDB, Antero Paes de Barros, Alexandre César (PT), Tião Matrinchã (PSB) e Carlos Linguiça (PGT).

Maggi, que é considerado um dos maiores produtores de soja do planeta, está no PP, partido que aposta no ministro para ser o futuro candidato à presidência da República.

Apesar da confiança da legenda no nome do ministro, Blairo sempre desconversa quando o assunto é sua pré-candidatura…tá certo!