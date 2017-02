Dia “D” reúne 480 servidores de Cuiabá e visita mais de 5 mil casas na Região Sul

GUERRA CONTRA O MOSQUITO

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá realizou neste sábado (11) o primeiro “Dia D contra o Aedes aegypti”. A grande ação de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya, foi coordenada pelo Comitê de Ação Preventiva e percorreu quatro bairros da Região Sul.

A escolha da Região tomou como base os números do Levantamento de Índice Rápido (LIRA), que apontou a localidade como em alta situação de infestação do mosquito.

Durante todo o período matutino, 280 Agentes de Combate as Endemias (ACE) visitaram mais de 5 mil imóveis dos bairros São João Del Rey, Osmar Cabral, Jardim Fortaleza e Liberdade, fazendo o trabalho preventivo e orientando os cerca de 20 mil moradores sobre a importância da colaboração de todos na luta contra o Aedes. A mobilização contou também com mais 200 servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbano, além de técnicos de todas as Secretarias envolvidas.

“Essa é uma região que apresenta um grande número de notificações de criadouros do mosquito, por isso resolvemos fazer dela o ponto de partida para esse grande trabalho preventivo e orientativo. Queremos mostrar para a população que ela também é uma grande parceira nessa luta”, explicou a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Alessandra da Costa.

Os trabalhos contaram com a participação da Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Educação e Secretaria de Governo e Comunicação. Para a secretária municipal de Saúde, Elizeth Araújo, essa parceria dentro da gestão é uma grande ferramente no combate ao Aedes.

“Um dos primeiros decretos do prefeito Emanuel foi instituir o Comitê Permanente, para que todas as Secretarias se envolvessem conosco nessa luta. A dengue, zika e chikungunya não são um problema exclusivo de saúde pública, embora seja nela que fique mais evidente”, destacou.

Para o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, a Prefeitura está buscando fazer a parte dela, no entanto, os resultados positivos só aparecerão a partir do momento em que a população entender a importância de também colaborar.

“Acreditamos que já tiramos dessa região mais de 40 toneladas de lixo, somente das ruas. Ainda existe um bolsão de lixo no Osmar Cabral que deve durar uns 15 dias para ser eliminado. Isso é algo alarmante e decepcionante, pois todo esse exército que está aqui hoje realizando esse combate, perde o seu significado se não houver a participação da sociedade” disse.

Também presente na mobilização o prefeito Emanuel Pinheiro destacou a disposição dos servidores que, segundo ele, são os representantes da gestão municipal neste trabalho preventivo realizado diariamente. O prefeito ainda reafirmou que levar uma saúde de qualidade ao cidadão é o grande desafio da Prefeitura.

“Esses servidores são os braços da Prefeitura que chegam até a população. São verdadeiro promotores de saúde pública e quero contar com todos eles nesse projeto de gestão humanizada e de inclusão”, afirmou.

O vice-prefeito, Niuan Ribeiro também parabenizou a disposição dos mais 400 servidores que estavam no local.

“Confiamos muito em todos vocês, pois são agentes salvadores de vidas. Vocês fazem um trabalho de extrema importância para nossa cidade. São o nosso exército contra esse mosquito”, pontuou.