Governo do Estado reafirma compromisso de conclusão do novo Hospital Universitário

JÚLIO MULLER

DA REDAÇÃO

“O governo do Estado reafirmou o compromisso com a conclusão do novo Hospital Universitário, que integra a unidade UFMT Saúde.” Essa afirmação foi feita pelo reitor em exercício da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professor Evandro Soares, ao término da reunião com o governador Pedro Taques, ontem à noite (9), no Palácio Paiaguás, que qualificou como “produtiva”.

Os próximos passos incluem a definição de encaminhamentos técnico-jurídicos e cronograma de execução da obra para os próximos três anos.

O professor Evandro Soares explicou que a unidade UFMT Saúde, em fase de implantação em Cuiabá, efetiva o compromisso da Universidade com a formação acadêmica, pesquisa e atendimento de média e alta complexidade na área da saúde.

O complexo, que abrigará em um primeiro momento o curso de Medicina, já recebeu investimentos de mais de R$ 22 milhões e está em fase final de conclusão.

O projeto depende, agora, da finalização do novo Hospital Universitário (HU) para prestar um atendimento gratuito e de referência na saúde para o Estado de Mato Grosso, uma vez que seu funcionamento será custeado integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A implantação da unidade UFMT Saúde integra um trabalho para além da extensão no atendimento à população, pois atua na formação de profissionais críticos nos campos complexos da saúde e em atividades de pesquisa científica.

O novo HU faz parte de um projeto estratégico para a saúde pública e gratuita. É ainda o resultado do esforço e empenho conjunto de professores, técnicos, estudantes, gestores atuais e anteriores da UFMT, de lideranças da sociedade e também do Governo Estadual e Federal

O reitor em exercício lembra que, desde os primeiros cursos na área da saúde, a UFMT almeja ter um Hospital Universitário com uma estrutura planejada a partir das necessidades de ensino de graduação, pós-graduação e das especificidades da área. A duplicação do número de vagas ofertadas no curso de Medicina, em 2009, também está relacionada a este trabalho.

Além do governador Pedro Taques e do reitor em exercício, Evandro Soares, também participaram da reunião os secretários de Estado de Cidades, Wilson Santos; de Saúde, João Batista Pereira da Silva; e de Planejamento, Guilherme Frederico Müller; a pró-reitora de Planejamento da UFMT, Teresa Christina Veloso; e os secretários de Infraestrutura da UFMT, Roberto Perillo; e de Articulação e Relações Institucionais, Fabricio Carvalho, e o superintendente do Hospital Universitário Júlio Müller, Francisco Souto.

UFMT Saúde

O novo HU encontra-se atualmente parado em razão do não cumprimento das obrigações contratuais por parte do consórcio vencedor da licitação. Até o momento, foram executados 8,96% da obra, o que consumiu um recurso de R$ 10.656.951,53.

A construção é uma parceria entre UFMT e Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cidades (Secid). O convênio estabelecido determina que a obra seja executada pelo órgão estadual, cabendo à Universidade fiscalizar seu desenvolvimento e posteriormente administrá-la.

A UFMT obteve junto ao Ministério da Educação (MEC), em 2011, um aporte de R$ 60 milhões em seu orçamento, divididos em três parcelas anuais.

A última foi recebida em 2013 e todo o montante já foi transferido para a conta-convênio com o Estado de Mato Grosso, que corrigidos, hoje, chega a um valor de cerca de R$ 100 milhões. Os recursos restantes são de responsabilidade do governo estadual.

Para a retomada da obra, o governo do Estado realizou, em novembro de 2016, uma audiência pública com o apoio da UFMT. Esta etapa é uma exigência legal para se realizar uma nova licitação, agora por meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC).

O HU ocupará uma área total de 55.226,14 metros quadrados que terá, segundo relatório apresentado pela Secretaria de Estado de Cidades (Secid) na audiência pública, 291 leitos de internação – sendo 63 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), subdivididas em atendimento aos adultos e às crianças, neonatal e pediátrico –, 68 leitos de repouso, 85 consultórios, 45 salas de exame, 53 salas administrativas e 21 salas para triagem e banco de sangue.

Ainda nessa apresentação foi indicado o término da obra em 2019 e o valor a ser repassado pelo Estado, com as devidas correções, chegará a R$ 90,5 milhões, totalizando um investimento de R$ 150,5 milhões

A área onde funcionará a UFMT Saúde, localizada na rodovia Palmiro Paes de Barros, além do HU, terá três blocos didáticos de salas de aula e laboratórios para a Faculdade de Medicina (FM).

Com uma extensão superior a 140 hectares, há espaço tanto para a construção de novas edificações para os cursos já existentes como para a criação de novas graduações.

De modo prático, este é o local onde a comunidade, das ciências da saúde, desenvolverá atividades, estudos e pesquisas revertendo, assim, o investimento feito pelo contribuinte em projetos acadêmicos e no atendimento gratuito à população.

O conjunto de edificações da Faculdade de Medicina ocupará 11 mil metros quadrados, composto pelo bloco de Ciências Médicas e pelo Centro de Investigação Científica em Saúde. A previsão de entrega é para este ano e os blocos de Ciências Médicas já foram concluídos.