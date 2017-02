QUASE UM ESTRANHO NO NINHO

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Eduardo Botelho (PSB), convidou o deputado estadual Alan Kardec (PT) para deixar o partido dos trabalhadores para se filiar ao PSB.

O convite foi feito durante a 10å edição do projeto Ribeirinho Cidadão, em Barão de Melgaço, na manhã deste sábado (11).

Quase um estranho no ninho, Kardec participou do palanque de autoridades ao lado do governador Pedro Taques (PSDB).