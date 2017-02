DILÚVIO ARRASADOR

MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques (PSDB) vai a Campo Novo do Parecis neste domingo (12) verificar in loco as condições da cidade depois dos alagamentos provocados pela forte chuva que precipitou sobre a cidade neste sábado (11).

O governador irá acompanhado do sectetario de Cidades, Wilson Santos (PSDB).

A previsão é que o governador e o secretário cheguem ao município por volta das 10h00.

As informações são de que pelos menos 700 casas foram atingidas. A situação no município é de caos.

Várias fotos circularam nas mídias sociais ontem mostrando imagens impressionantes da cidade.

O Comandante Geral dos Bombeiros, coronel Julio César, também comporá a comitiva.

A Defesa Civil do Estado já está na cidade tão logo foi notificada do caso.