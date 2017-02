CAMPO NOVO DO PARECIS

MATO GROSSO MAIS

O secretário-adjunto de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso, Abadio José da Cunha Junior, disse que pelo menos cinco casas em Campo Novo do Parecis (444 km ao Norte de Cuiabá) apresentaram situação de risco em virtude das chuvas que atingiram o município neste fim de semana.

A constatação foi feita por equipe do Corpo de Bombeiros que também auxilia nos trabalhos na região.

Em vista à redação do Mato Grosso Mais, na manhã desta segunda-feira (13), Cunha disse quais são as providências que estão sendo tomadas pelo Estado e como está a situação na cidade.

Segundo informações do Governo do Estado, em 48 horas choveu em Campo Novo do Parecis mais do que o previsto para o mês todo.

Foram 310 milímetros de chuva e três mil pessoas atingidas pelo alagamento. O governador Pedro Taques (PSDB), o secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB) e o secretário de Assistência Social, Max Russi (PSB), estiveram vistoriando o município.

“Nossas equipes estão mobilizadas para dar toda assistência à população. A Secretaria de Estado das Cidades (Secid) vai enviar engenheiros para que encontremos uma solução estrutural e não paliativa, caso contrário ano que vem teremos essa mesma situação”, disse o governador.

O bairro Jardim das Palmeiras foi o mais prejudicado. Conforme informações da Defesa Civil, o local que recebe a água pluvial daquela região, chamado de “piscinão”, não suportou e transbordou, atingindo casas, comércio e instituições.

Em análise preliminar da Defesa Civil, isso se deve ao avanço da pavimentação urbana sem um sistema eficiente de drenagem da água.