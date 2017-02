PÂNICO NO PORTO

Atualizada às 15h36 – 150 funcionários de uma empresa de tecidos localizada na Avenida Senador Metello, no bairro do Porto, em Cuiabá, viveram momentos de terror no início da tarde desta segunda-feira (13).

O local fica localizado próximo à Igreja do São Gonçalo.

Após a perseguição com a PM, os dois bandidos acabaram se envolvendo em um acidente de trânsito e depois foram parar no administrativo da empresa de tecidos.

Dois funcionários acabaram ficando de reféns após serem trancados em uma sala.

O setor de Inteligência da Polícia Militar informou que a prisão dos dois suspeitos se deu pelo comércio de venda de armas de fogo e não um assalto a uma agência bancária como havia sido divulgado.

A dupla foi conduzida para o Cisc Planalto. Foram apreendidos dois carregadores de submetralhadoras e dez munições.

Os nomes deles não foram divulgados.

Fotos: Ulisses Lalio/Olhar Direto