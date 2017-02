Cartórios faturam R$ 1 bilhão ao mês no país; MT está na liderança de arrecadação

PRIMAVERA DO LESTE

DA REDAÇÃO

O Serviço Registral de Imóveis e Títulos de Primavera do Leste, em Mato Grosso, está entre os cartórios que mais faturaram no país, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O rendimento em seis meses foi de R$ 33 milhões.

Os números mostram que, em apenas um semestre, 13.233 cartórios brasileiros arrecadaram R$ 6 bilhões.

O levantamento exclui 570 cartórios, que não informaram seus rendimentos ao CNJ.

Em média, no período informado, os cofres de cada estabelecimento engordaram R$ 444 mil.

O cartório mais rentável do país é o 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio. Em seis meses, ele recebeu R$ 48,5 milhões.

Em segundo lugar está o 11º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, com R$ 44,1 milhões em um semestre.

A informação é do jornal O Globo. Clique aqui para ler a reportagem completa.