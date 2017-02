São José dos Quatro Marcos recebe Caravana da Transformação em março

5ª EDIÇÃO

O município de São José dos Quatro Marcos (328 km a Oeste de Cuiabá) recebe, entre os dias 07 a 17 de março, a quinta edição da Caravana da Transformação, que também percorreu as cidades de Barra do Bugres, Peixoto de Azevedo, Canarana e Jaciara.

A estrutura do programa será montada no Parque Municipal Vereador Wilson Souza Rézio, localizado no bairro Jardim das Oliveiras.

Na área de saúde, serão oferecidas as consultas, exames e cirurgias oftalmológicas para catarata e pterígio e tem como público-alvo prioritariamente pessoas com mais de 55 anos.

As consultas e exames serão realizados de 07 a 14 de março e as cirurgias terão início no dia 09 e seguem até o último dia de evento, 17 de março.

Já os atendimentos pós-operatórios começarão a partir do dia 10 e serão realizados no Ginásio Poliesportivo João Manah.

Para ter acesso a estes serviços, é necessário que os pacientes procurem a Secretaria Municipal de Saúde dos 14 municípios beneficiados pela iniciativa.

Estes atendimentos serão agendados conforme a demanda de cada cidade e definidos após uma reunião com gestores de saúde e prefeitos, que ocorrerá na próxima terça-feira (21.02), em São José dos Quatro Marcos.

Já os serviços de cidadania serão disponibilizados nos dias 10 e 11 de março. Na oportunidade, os visitantes podem fazer documentos pessoais, como RG, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, carteira de pescador amador, Carteira de Trabalho, além de ter acesso a serviços de embelezamento, cursos profissionalizantes, distribuição gratuita de livros, doação de mudas, orientações jurídicas, testes de glicemia, tipagem sanguínea, aferição de pressão, oficinas e palestras.

Além de Quatro Marcos, outras 13 cidades também serão beneficiadas com a quinta edição do programa.

São elas: Araputanga, Cáceres, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco e Salto do Céu.

“Conclamo a população de São José dos Quatro Marcos e de toda a região Oeste a conhecer a Caravana da Transformação, que estamos preparando com todo o empenho para que seja um evento inesquecível”, disse o coordenador-geral da iniciativa, secretário de Estado do Gabinete de Governo, José Arlindo de Oliveira.