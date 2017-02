Antonio Joaquim vai acompanhar obras da Copa

LARGADO DE 2014

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Contas de Mato Grosso designou o conselheiro presidente Antonio Joaquim para acompanhar e relatar as contas do órgão responsável pela execução dos Projetos e Obras da Copa do Mundo.

Antonio Joaquim também foi designado para integrar, como presidente, a comissão constituída com a finalidade de acompanhar e fiscalizar os Termos de Ajustamento de Gestão (TAG) das Obras da Copa celebrados em 2015 com a Secretaria de Estado das Cidades.

Nos dois casos, a designação ocorreu em razão do pedido de substituição feito pelo atual presidente da comissão e relator das contas, conselheiro José Carlos Novelli, que se matriculou em um curso de mestrado em Administração Pública – Políticas Públicas e Gestão Governamental. Iniciado neste mês de fevereiro, o curso obrigará Novelli a deslocamentos frequentes para Brasilia-DF.

A comissão de fiscalização é composta por um conselheiro presidente; pelo conselheiro substituto João Batista, na função de coordenador; pelo procurador de contas Alysson Carvalho de Alencar; e pelos auditores públicos externos Lafayete Garcia Novaes e André Luiz Souza Ramos. A Comissão de Fiscalização acompanha a execução de 22 obras.