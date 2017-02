MATO GROSSO

Circula nas mídias sociais imagens e vídeos da situação dos rios em várias cidades de Mato Grosso.

As fotos abaixo e um vídeo mostram a situação do rio Araguaia, em Barra do Garças. As imagens foram feitas na manhã desta quarta-feira (15) e mostram que a água já tomou conta da praia que fica na região do município.

PONTE MÁRIO ANDREAZZA – CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE