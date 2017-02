Viatura bate de frente com ônibus e dois policiais civis ficam feridos

TRÂNSITO VIOLENTO

G1/MT

Uma viatura da Central de Flagrantes de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, bateu de frente com um ônibus de transporte coletivo na manhã desta sexta-feira (17) e deixou dois investigadores feridos.

No veículo estavam ainda um delegado e um preso, mas nenhum deles ficou ferido. O acidente aconteceu na avenida da FEB, na entrada do bairro Cristo Rei.

As informações são da assessoria da Polícia Civil. Os dois investigadores foram levados para o Pronto-Socorro de Várzea Grande e o estado de saúde deles não é considerado grave. O preso que estava na viatura não ficou ferido, assim como as pessoas que estavam no ônibus.

O acidente aconteceu quando a viatura estava na avenida da FEB no sentido bairro Cristo Rei e o ônibus vinha na direção contrária. O motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu no coletivo.

Segundo a assessoria de imprensa do Pronto-Socorro, o investigador Emerson Gonçalves da Costa, 40 anos, teve um pequeno ferimento na perna direita e escoriações no rosto, mas já recebeu alta.

A investigadora Maria Auxiliadora de Souza, de 54 anos, teve ferimentos no rosto e está esperando resultado de uma tomografia.

O delegado Bruno Lima Barcellos não teve qualquer ferimento, informou a assessoria.

A Delegacia de Trânsito esteve no local do acidente para dar início às investigações das causas da batida.