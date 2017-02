Medeiros acusa imprensa de tentar denegrir sua imagem por conversa com indicado ao STF

CONVERSA COM ALEXANDRE DE MORAES

AGÊNCIA SENADO

O encontro entre parlamentares e o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, foi classificado como normal pelo senador José Medeiros (PSD-MT).

Ele se defendeu nesta quinta-feira (16) de críticas publicadas pela imprensa à conversa que manteve com Moraes, junto com outros senadores, num barco do senador Wilder Morais (DEM-GO), no Lago Paranoá, em Brasília.

José Medeiros disse ser comum esse tipo de encontro entre indicados a algum cargo e autoridades que tenham o dever constitucional de analisar tal indicação.

O objetivo seria o de ouvir o indicado sobre diversos temas. Todos os indicados ao Supremo costumam conversar com cada senador, explicou Medeiros.

— Isso não significa que quem jantou com o ministro vá votar no ministro. O voto é secreto e cada um vai ter a sua convicção a partir da sabatina que vai haver. De lá para cá, o ministro já se reuniu com a bancada do PMDB, e eu não vi nenhuma nota desabonadora. Já se reuniu com outros. Então, por vezes, a maldade das pessoas na hora de escrever, com o intuito de ganhar mais leitores, acaba denegrindo a imagem das pessoas — afirmou José Medeiros.

Foto: Agência Senado