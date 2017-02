PSICÓLOGA DO DETRAN/MT

O promotor de Justiça da Vara Especializada em Conta Pública, Célio Fúrio, abriu inquérito civil contra a psicóloga Geiziane Rodrigues Antelo, ex-mulher do ex-secretário da Casa Civil da gestão Silval Barbosa (PMDB), Pedro Nadaf.

De acordo com a portaria que abriu a investigação contra Antelo, datada de 08 de fevereiro deste ano, ela foi credenciada, através da portaria nº 232/2012/DG/Detran/MT para exercer o cargo de psicóloga de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran), sem, contudo, possuir o título de Especialista em Psicologia do Trânsito, ou curso de capacitação para Psicologo Perito Examinador Trânsito, títulos esses exigidos por lei específica para a ocupação do cargo;

Ainda segundo o promotor Célio Fúrio, um dos outros motivos que levou abrir a investigação é de que o presidente do Detran instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº128028/2015) para apurar a suposta ilegalidade no credenciamento.

O inquérito do Ministério Público do Estado deve apurar a ilegalidade e eventuais atos de improbidade administrativa, de danos ao erário quanto à contratação de Geiziane Rodrigues Antelo.

O promotor ainda encaminhou ofício ao atual presidente do Detran, Arnon Osny Mendes Lucas, para que o mesmo forneça informações sobre as investigações apuradas durante o PAD realizado pelo órgão.

No dia 9 de março de 2015, Geiziane foi descredenciada do Detran, por meio de ato administrativo assinado pelo então presidente à época, Rogers Elizandro Jarbas, hoje secretário de Segurança Pública.

Em outubro do mesmo ano, o juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, Roberto Teixeira Seror, determinou que a psicóloga voltasse a exercer a sua função no Detran.

Geiziane alegou em recurso à Justiça que não teve a oportunidade de apresentar sua defesa e de ter acesso a cópia integral do Pad que resultou em seu descredenciamento.

O juiz Roberto Seror citou em sua decisão que as renovações do credenciamento da psicóloga não apresentavam nenhum indício de ilegalidade.

