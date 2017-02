LUGAR DE BOSAIPO NO TCE

Um deputado estadual de Mato Grosso, que preferiu o anonimato pela posição que ocupa na ALMT, confirmou ao Mato Grosso Mais que o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), vai ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas (TCE).

Maluf deve assumir a cadeira deixada por Humberto Bosaipo após se aposentar.

A ida de Maluf pode ser considerada estratégica, já que ele, como conselheiro, passa a ter status de ministro e qualquer ação da Justiça contra o parlamentar deve tramitar no Superior Tribunal de Justiça e não no Poder Judiciário de Mato Grosso.

O deputado foi citado pelo empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo, delator da Operação Rêmora, de ficar com 25% da propina paga por empresários que mantinham contrato com a Secretaria de Educação do Estado, sob a gestão do então secretário Perminio Pinto (PSDB).

Permínio Pinto, Giovani Guizardi, ex-servidores e outros empresários foram alvos da Operação Rêmora que investiga fraudes em processos licitatórios de 23 obras de construção e/ou reforma de escolas públicas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, cujo valor total ultrapassava o montante de R$ 56 milhões.

Em nota já divulgada na imprensa, Maluf nega envolvimento na Operação Rêmora.

“Não participou de nenhuma eventual irregularidade cometida na Secretaria de Educação (Seduc).

Tomará as providências cabíveis assim que a sua assessoria jurídica tiver acesso aos autos do processo e teor das denúncias.

Afirma que confia na justiça e que ficará comprovado de que não teve participação em qualquer irregularidade.”

Com a ida de Maluf para o TCE, o deputado estadual José Domingos Fraga (PSD) vai ver naufragar o seu sonho de virar conselheiro.

Em entrevista dada nesta quarta-feira (22) ao Diário de Cuiabá, Domingos diz que já conta com 70% dos deputados para conseguir a cadeira, mas isso, não deve passar de um sonho de verão.

O deputado ainda ameaçou deixar a política caso não seja indicado para a Corte.