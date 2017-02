OAB Nacional faz repúdio contra juíza em MT

PRISÃO DE FAIAD

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Lamachia, concede entrevista coletiva nesta quinta-feira (23), a partir das 14h, no plenário Mario Cardi, na sede da OAB-MT.

Lamachia vem a Cuiabá para fazer um grande ato de defesa da advocacia, onde a Ordem entende que foi utilizado das prerrogativas como argumento para decretação da prisão preventiva de Francisco Anis Faiad, ex-presidente da OAB/MT.

Além de Lamachia, estará presente o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos.

Faiad é acusado de envolvimento em fraudes à licitações, corrupção, peculato e organização criminosa em contratos celebrados entre empresas para desvios de recursos públicos e recebimento de vantagens indevidas. O ex-presidente da OAB/MT foi preso na terça-feira (14), na quinta fase da Operação Sodoma.

O decreto da prisão de Francisco Anis Faiad foi dado pela juíza da Vara de Combate ao Crime Organizado de Cuiabá, Selma Rosane Arruda.

Além de Faiad, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o ex-secretário adjunto de Administração, José Nunes Cordeiro, também tiveram a prisão preventiva decretada.

Nos últimos dias, várias seccionais de todo o país emitiram notas repudiando a decisão. O ato está previsto para iniciar às 15h.

