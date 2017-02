FISCALIZAÇÃO DO EXECUTIVO

O governador Pedro Taques (PSDB) assinou na manhã desta quinta-feira (23) o Termo de Adesão do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Rede de Controle da Gestão Pública do Estado em Mato Grosso para combater possíveis casos de corrupção dentro do Executivo Estadual.

Taques lembrou, sem citar o nome da Operação Rêmora, que já houve um caso de corrupção dentro do seu governo e afirmou que não houve falha no sistema, mas que o mesmo precisa ser aprimorado para evitar casos de desvio de dinheiro público.

A Operação Rêmora levou para cadeia o então secretário de Educação do Estado, Permínio Pinto (PSDB), ex-servidores e empresários.

O governador, antes da assinatura, fez questão de frisar que é a primeira vez que ocorre a participação do Governo na Rede de Controle. “Mostra que nós não temos temor, receio de nenhuma fiscalização”, finalizou.

A Rede de Controle é um centro decisório interorganizacional que visa aprimorar a efetividade da função de controle do Estado sobre a gestão pública.

O principal objetivo é desenvolver ações direcionadas à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de informações e à capacitação de agentes públicos e estudantes.

O grupo é formado por representantes da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT); Advocacia Geral da União (AGU), Caixa Econômica Federal (CEF); Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); Controladoria Geral da União (CGU); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MT); Ministério Público de Contas (MPC/MT); Ministério Público Estadual (MPE/MT); Ministério Público Federal (MPF); Polícia Federal (PF); Receita Federal do Brasil (RFB); Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e Tribunal de Contas da União (TCU). Com Assessoria