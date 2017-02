Prefeitura de Cuiabá faz intervenções na pista da Av. Fernando Correa

CHEGA DE CONGESTIONAMENTO

DA REDAÇÃO

O congestionamento de veículos que vem sendo registrado nos últimos dias na Avenida Fernando Correa da Costa, entre a ponte sobre o Rio Coxipó e a rotatória que fica ao lado da Escola Municipal Maria Dimpina, levou a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá a realizar intervenções na pista para dar maior fluidez ao trânsito.

O problema é resultado da interdição da ponte Professor Benedito Figueiredo, que fica na Avenida Engenheiro Quidauguro, no Coophema.

Uma das medidas adotada pela Semob é a instalação de um conjunto semafórico no canteiro central da Fernando Correa, na saída ou entrada da Rua Antonio Dorileo, que passa em frente ao Hotel Fazenda Mato Grosso.

Com isso, conforme o secretário do órgão municipal, Antenor Figueiredo, os motoristas que saem da Antonio Dorileo e desejam pegar a Fernando Correa em direção à região central da capital não precisarão mais fazer o contorno na altura da “Maria Dimpina”.

“A intenção é diminuir o número de carros na rotatória, onde está tudo congestionado. Antes, já havia o fluxo de veículos pesado e agora triplicou”, comentou. O semáforo deve entrar em funcionamento ainda hoje.

A intervenção começou com a remoção de pequena parte do canteiro central da Fernando Correa para instalação dos equipamentos semafóricos.

Ontem pela manhã, uma equipe da Semob também fazia medição no local para que um pequeno pedaço da calçada que fica na esquina da Antonio Dorileo fosse removido permitindo o acesso livre dos motoristas que pretendem acessar a via no sentido Centro/Coophema.

A mudança agradou o serralheiro Herrenson Caetano Pereira, que trabalha nas imediações. “Aqui costuma ocorrer alguns acidentes por causa da imprudência dos motoristas. Acho que com o semáforo vai melhorar por que quem vem dessa rua (Antonio Dorileo) vai ter o tráfego controlado e não precisará mais esperar muito tempo para entrar na Fernando Correa”, comentou.

Outra intervenção prevista no local é a criação de um binário entre as ruas Pau Brasil (ao lado da Escola Maria Dimpina) e a Nossa Senhora da Guia, no bairro Jardim das Palmeiras.

Hoje, o trânsito é feito nos dois sentidos no trecho da “Pau Brasil” entre a rotatória da Fernando Correa até a Avenida das Palmeiras. A ideia é que o tráfego nesse ponto da via seja feito apenas no sentido centro/bairro.

O fluxo de veículos na região aumentou significativamente depois que a administração municipal interditou, no último dia 16, a ponte “Professor Benedito Figueiredo”, que fica na Avenida Engenheiro Quidauguro, devido a uma erosão que atinge a cabeceira.

Com isso, a Antonio Dorileo, consequentemente, a Fernando Correa, absorveram o trânsito de bairros, como o Parque Cuiabá, Geórgia, Ohara, Gramado, Atalaia e Aquários.

A ponte é uma obra realizada pelo Governo do Estado à época da Copa do Mundo de 2014 e que ainda não foi entregue ao município.

Dessa forma, a prefeitura notificou a Secretaria de Cidades do Estado (Secid) para que a o acesso aponte seja devolvido aos cuiabanos o mais breve possível.

Já a Secid informou que iniciou a elaboração de um termo de referência e de um projeto, que vai para licitação, para contenção da erosão.