CRISE FINANCEIRA

O secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Taques, disse, em entrevista ao Mato Grosso Mais, que o Estado ainda não tem condições de voltar a fazer o pagamento de salário dos servidores públicos do Executivo dentro do mês trabalhado.

Com isso, o salário continuará sendo pago até o dia dez do mês seguinte.

Taques alegou que os 10 primeiros dias do mês são muito importantes para a arredação do Estado e destacou que o Governo prioriza o pagamento do salário e áreas da Saúde, Educação e Segurança.

A folha líquida gira em torno de R$ 409 milhões para pessoal da ativa, inativo e pensionista.

A crise econômica ainda perdura em todo o país e em vários estados os salários do funcionalismo público estão sendo pagos por faixa salarial ou parcelados devido às dificuldades que os governos estão tendo para honrar a folha salarial.

Dos R$ 409 milhões pagos aos servidores mato-grossenses, R$ 269 milhões correspondem à folha dos funcionários em atividade e R$ 140 milhões são destinados aos inativos e pensionistas.