CAMAROTE DE CARNAVAL

O vereador Abílio Júnior (PSC) usou sua página pessoal no Facebook aonde postou um vídeo rasgando cortesias cedidas pela prefeitura de Cuiabá para o camarote montado na Orla do Porto, na Capital, ponto de maior concentração do carnaval de 2017.

Evangélico, o vereador mostrou um ofício falando sobre o encaminhamento da cortesia e chegou a dizer que poderia fazer sorteio dos 5 pares de ingressos, mas ao final, acaba rasgando todas as fitas.

“Dá próxima, nem manda essas coisas pra mim, porque não participo dessa folia”.

Foto: Reprodução/Facebook