Câmeras de videomonitoramento passam a multar motoristas em Cuiabá

Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) começou a multar motoristas por meio das câmeras de videomonitoramento, instaladas nas principais vias de Cuiabá.

Por enquanto são só quatro pontos, que é onde já existe sinalização indicando aos motoristas que o trecho é monitorado.

Estas câmeras estão no cruzamento da avenida Mato Grosso com a Historiador Rubens de Mendonça (CPA) e a Tenente Coronel Duarte (Prainha), Prainha com a Isaac Póvoas e Generoso Ponce, avenida do CPA próximo ao viaduto da Miguel Sutil e na Carmindo de Campos com a Tancredo Neves.

De acordo com o diretor de trânsito da Semob, Michell Diniz, por meio das imagens é possível identificar infrações como falar ao celular enquanto dirige, não usar o cinto de segurança, estacionar em locais proibidos, fazer conversões em locais proibidos, ultrapassagens em locais proibidos, parar sobre a faixa de pedestres, trafegar na faixa exclusiva de ônibus, entre outros. “São câmeras com imagens em alta resolução e com a aproximação é possível ver até o interior do veículo”.

Segundo ele, são 32 câmeras espalhadas pela cidade, que aos poucos passarão a ser utilizadas para punir motoristas que não respeitam a lei.

Diniz lembra que as câmeras começaram a ser instaladas em 2015, e desde então a Semob vem atuando e dando advertência a motoristas que desrespeitavam as leis.

“Quando um motorista era flagrado, por exemplo, estacionando o carro em local proibido, os agentes ligavam para aquela pessoa e pediam que retirasse o veículo, ou como em muitos casos, os agentes se deslocavam até o local e o motorista era multado”.

Mas agora, como algumas vias já estão sinalizadas, avisando os motoristas que o local é monitorado, qualquer infração nesses locais acarretará em multas ao condutor.

