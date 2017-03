Justiça de Mato Grosso manda igreja evangélica desocupar área por onde passará o VLT

TREM FANTASMA

DA REDAÇÃO

O juiz Agamenon Alcântara Moreno Junior, da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), confirmou a reintegração de posse de uma área localizada na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá.

No local está construída a Igreja da Paz, de culto evangélico, que deverá perder seu espaço sem a necessidade de ser restituída a título de perdas e danos. A decisão é do último dia 16 de fevereiro.

O Estado alega que a área utilizada pela Igreja – construída no bairro Boa Esperança, na Capital -, deveria ser desapropriada para possibilitar a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), e que o espaço situa-se num prolongamento da Rodovia Federal BR-364 – fato que dispensa o Governo de Mato Grosso de “comprar” o terreno, uma vez que trata-se de bem público “ocupado indevidamente”, segundo os autos do processo. Com informações do Folhamax.