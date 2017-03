Jogo entre Luverdense e Corinthians pode ser realizado em Brasília, Londrina, Cascavel ou Campo Grande

COPA DO BRASIL

DA REDAÇÃO

Luverdense e Corinthians, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, a ser realizado no dia 9 de março, pode ser disputado fora de Mato Grosso. Empresários já procuraram o presidente do clube mato-grossense para sugerir estádios como de Brasília (Mané Garrincha), Londrina, Cascavel e até de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

A princípio, a partida está marcada para o estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, mas há uma grande expectativa para que o jogo seja realizado na Arena Pantanal.

Mas para o jogo ser realizado, em Cuiabá, é preciso de laudos que autorizem a realização da partida.

Vale lembrar que MT já perdeu uma partida de eliminatórias de Copa do Mundo, entre Brasil e Paraguai, porque a Arena Pantanal não ofereceu condições.