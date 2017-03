PSC está à deriva, sem liderança e partido vive nos bastidores uma guerra de fogo amigo, diz membro

TURBULÊNCIA INTERNA

DA REDAÇÃO

Um membro do PSC revelou ao Mato Grosso Mais que o partido está escafelado, totalmente à deriva.

Segundo o agente político, a legenda está sem liderança, não existe mais unidade no PSC.

Ele revelou ainda que o PSC está bem contemplado junto à prefeitura de Cuiabá, sob a administração de Emanuel Pinheiro (PMDB).

A briga por mais cargos na administração municipal é resultado, segundo a fonte, porque as duas pastas hoje ocupadas na prefeitura, Educação e Ordem Pública, não seriam de indicações do presidente do PSC em Mato Grosso.

O deputado estadual Sebastião Rezende (PSC), uma das maiores lideranças da legenda, também acabou sendo alvo de fogo amigo. Já até lançaram o parlamentar candidato ao Senado Federal em 2018.