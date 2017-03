Helmute Hollatz assume interinamente a presidência da Federação das Indústrias de Mato Grosso

INTERINAMENTE

DA REDAÇÃO

O empresário Helmute Hollatz assume interinamente a presidência do Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Sistema Fiemt), de 03 a 18 de março.

Ele exercerá o cargo ocupado anteriormente pelos industriais Wilmar José Franzner (01 a 15/02) e Edgar Teodoro Borges (16/02 a 02/03), que assumiram a instituição assim que o presidente Jandir Milan se afastou para tratamento de saúde, em 01 de fevereiro de 2017.

Hollatz responderá pelas instituições Serviço Social da Indústria (Sesi-MT), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-MT), além da própria Fiemt.

Helmute Hollatz é empresário do segmento da construção civil e proprietário da empresa Salas Construtora e Imobiliária, em Rondonópolis. Já atuou em instituições públicas, como Departamento de Estradas e Rodagem (Dermat) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis, no cargo de secretário de Obras e Serviços. Integra a diretoria do Sistema Fiemt desde 1994.