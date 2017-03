Acusados de matarem jovem a facadas para roubar carro de luxo são presos

CRIME EM GOIÁS

A Polícia Judiciária Civil esclareceu a morte de um jovem que foi passar o Carnaval em Aragarças (GO), cidade vizinha a Barra do Garças ( 509 km a Leste), e estava desaparecido desde o dia 2 de março.

As investigações tiveram o apoio da Polícia Militar de Mato Grosso e Goiás.

Um rapaz de 20 anos foi preso e dois adolescentes apreendidos, no sábado (04.03), em ação conjunta do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), 1ª Delegacia de Polícia, Delegacia da Polícia Civil e a PM de Araguaiana, e a Polícia Militar de Aragarças (GO).

A vítima, Matheus Cavalheiro Coelho, teve o veículo Corolla roubado e foi morto pelos bandidos no mesmo dia do roubo, 2 de março.

O corpo do rapaz foi encontrado às margens da BR 070, entrada de uma chácara, na saída para o município de Aragarças (GO).

A vítima foi executada com um golpe de faca no pescoço e ainda teve um fio usado para asfixiá-la. A faca foi encontrada nas proximidades do corpo.

O suspeito, M. P. P. S., 20 anos, tio dos irmãos, A.F.S. e M.F, contou que tinha um comprador para o Corolla 2017 e então os três planejaram o crime na intenção de roubar o veículo e vender por R$ 8 mil.

A vítima, moradora de Goiânia (GO), alugou uma chácara para passar o carnaval e lá conheceu os menores e o suspeito.

Após ser morto, os criminosos levaram o carro para Araguaiana, onde foi apreendido pela Polícia Militar e entregue na Delegacia da Polícia Civil da cidade, por estar com infrações administrativas.

Até então não havia informações de roubo ou furto relacionado ao veículo. No entanto, os policiais civis perceberam forte cheiro no interior do automóvel e iniciaram levantamento para identificar o dono, chegando a vítima, que teria passado o carnaval em Aragarças (GO), na divida com Barra do Garças.

Acionados, policiais civis do Garra, sob a coordenação do delegado regional de Barra do Garças, Adilson Macedo, e do delegado, Adriano Marcos Alencar, iniciaram diligências para localizar a pessoa que estava na posse do veículo, descobrindo que o suspeito estava na cidade de Aragarças, onde juntamente com a Polícia Militar de Goiás foi preso, assim como os dois menores, apreendidos.

Os dois menores são reincidentes. Ele já tentaram matar uma outra pessoa para roubar e também já foram apreendidos com drogas em Cuiabá, além de furtos.

O tio e os menores foram autuados na Delegacia de Polícia de Aragarças (GO). Todo o trabalho contou com apoio da Politec, nas perícias no veículo, necropsia e local de crime.

A família da vítima foi comunica da triste notícia da morte.

FOTO: Assessoria PJC-MT