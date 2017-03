IMAGENS IMPRESSIONANTES

Imagens feitas por celular pela repórter Stephanie Romero, do SBT Comunidade, Grupo Roberto Dorner, na tarde desta segunda-feira (6), mostram o centro de Cuiabá totalmente inundado com a chuva que ainda atinge a Capital de Mato Grosso.

As imagens foram feitas em dois pontos: no entorno da Praça Ipiranga, região central da cidade, e entre as Avenidas da Prainha e Dom Bosco.

É possível ver a dificuldades dos motoristas em trafegarem nesses dois pontos e também o sofrimento de quem está no ponto de ônibus (na Praça Ipiranga) à espera do coletivo.

A situação também ficou complicada na região do entorno do viaduto da UFMT. A água também deixou o local complicado para motoristas e pedestres.