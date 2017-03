Jornal de Mato Grosso cobra celeridade de Selma Arruda sobre prisão de Alan Malouf

ALVO DA RÊMORA

DA REDAÇÃO

No meio jurídico só se ouve críticas à juíza Selma Arruda, principalmente depois que ela justificou a demora em julgar o recurso do MPE com relação ao empresário Alan Malouf.

Ela disse que não tinha pressa e que ele solto pode ser mais útil. Na verdade, uma declaração muito estranha para quem tem sido ágil, rápida, corajosa e independente nas suas decisões.

Há que se perguntar: só inúteis ficam presos? É preciso cuidado para não tratar os iguais como desiguais. A informação é da coluna A parte do jornal A Gazeta