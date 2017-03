Seduc abre inscrições para seleção de alunos para escola na Arena Pantanal

ESCOLA JOSÉ FRAGELLI

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc) deu início, nesta terça-feira (07.03), às inscrições para o processo seletivo dos alunos interessados em estudar na Escola Estadual Governador José Fragelli, em Cuiabá, o primeiro estádio-escola de Mato Grosso.

As candidaturas poderão ser realizadas no site da Seduc por meio deste link até o próximo dia 15, conforme estipulado no edital.

Serão disponibilizadas 315 vagas, sendo 210 para o 7°, 8º e 9° ano do Ensino Fundamental e 105 para o 1º ano do Ensino Médio.

A seleção, que consistirá na realização de testes de aptidão física e medidas, ocorrerá entre os dias 20 e 24 de março, em horário e local a serem divulgados pela Seduc, no site, no dia 17 deste mês.

Vocacionada às práticas esportivas, a EE Governador José Fragelli será inaugurada oficialmente no dia 27 de março e adotará o modelo de ensino em tempo integral.

O projeto consiste no aproveitamento de espaços e estrutura da Arena Pantanal para fins educacionais

Dessa forma, a unidade de ensino funcionará no período diurno, de 7h a 17h30 para o Ensino Fundamental e de 7h a 18h30 para o Ensino Médio.

Os estudantes receberão alimentação balanceada sob o acompanhamento de nutricionistas.

Em um dos turnos, os alunos terão aulas regulares e em outro se dedicarão à grade diversificada, que prevê atividades de informática, projeto de vida e atividades esportivas.

Para o Ensino Fundamental serão ofertadas as atividades de basquete, atletismo, skate, tênis de mesa e xadrez; para o Ensino Médio será oferecida a prática de futsal e, para ambas luta olímpica, judô, natação e vôlei de praia.

A inauguração da EE Governador José Fragelli faz parte do Pró-Escolas, o maior Programa de investimentos da história da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc).

O Pró-Escolas abrange o desenvolvimento de ações em estrutura, ensino, inovação e esporte e lazer, com foco na melhoria da aprendizagem, redução da evasão escolar e na valorização dos profissionais.

O nome da escola é uma homenagem ao ex-governador José Fragelli, que deu nome ao antigo Estádio Verdão, demolido para a construção da Arena Pantanal.