Gêmeas adolescentes de Mato Grosso atingem o topo das rádios no país

Descobertas pela internet, as irmãs gêmeas Júlia e Rafaela, 15 anos, de Campo Verde (MT), lançaram em janeiro deste ano a faixa romântica “Paredes Pintadas”.

A aposta não precisou de muito tempo para dar certo.

A canção alcançou o topo da lista de músicas mais tocadas nas rádios brasileiras em 18 de fevereiro, segundo dados da Crowley, empresa que divulga o ranking.

O disco de estreia da dupla sai até o fim do mês, e as irmãs já planejam se mudar para Maringá, no Paraná.

“A gente ficou muito feliz, porque a música já entrou na lista de mais tocadas logo depois do lançamento. Além de alcançarmos o primeiro lugar em fevereiro, fechamos o mês na sexta posição, o que é impressionante para uma música romântica no mês do Carnaval!”, comemora Júlia.

Nos últimos meses, a dupla saiu de Mato Grosso pela primeira vez na vida.

Visitou São Paulo, Rio, Goiás e já tem outras capitais na lista de shows e entrevistas.

“Como é tudo novidade, todos os lugares que visitamos ficamos com vontade de morar lá”, brinca Júlia.

“Todo o mundo está cantando a nossa música, mas pouca gente sabe qual é a nossa cara. A ideia é lançar mais vídeos e fazer mais shows para mostrar quem somos”, explica Rafaela.

Foto: Reprodução/Youtube