Delegacia de Cuiabá lança redes sociais para denúncias de roubos e furtos

MÍDIAS SOCIAIS

DA REDAÇÃO

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Cuiabá acaba de lançar novos canais de comunicação para facilitar denúncias, elucidação de crimes e descoberta de assaltantes com o auxílio da população. Serão compartilhadas informações de ocorrências via Facebook e Whatsapp.

De acordo com a delegada titular da DERF da Capital, Luciani Barros Pereira Lima, a iniciativa busca usar a tecnologia como instrumento facilitador de combate à criminalidade, de modo a agilizar a troca de informações entre a Polícia Civil e a sociedade.

As redes sociais oferecem um leque amplo de contato direto, rápido e dinâmico, o que gera maior êxito para inserção no cotidiano da população, e maior agilidade na resposta policial ao obter informações relevantes de fontes diversas”, avalia.

Nas redes sociais da DERF haverá compartilhamento de imagens de presos e também de procurados, de modo a auxiliar o reconhecimento dos criminosos envolvidos em roubos e furtos.

Outra iniciativa será a divulgação de objetos apreendidos pela unidade policial.

“Atualmente existe uma demanda na Delegacia para a localização dos proprietários de objetos encontrados durante ações policiais, e que são produto de furto ou roubo. Essa dificuldade é decorrente, muitas vezes, da inexistência de referência de sinais identificadores, como números de série, por exemplo, no registro das ocorrências”, explica a delegada.

Núcleo de auxílio

A DERF Cuiabá conta com o trabalho essencial de um núcleo de auxílio às investigações, e que também ficará responsável por filtrar as informações colhidas junto às redes sociais e compartilhar material pertinente para elucidação dos crimes e restituição de objetos apreendidos.

“Atualmente este setor realiza o cadastro dos criminosos investigados e dos detidos em nossa unidade. Ele também é o responsável pelo tratamento das imagens realizadas em locais de crime de roubo residencial, onde a vítima é privada de liberdade”, explica.

Sigilo

O setor atua em conjunto com o Núcleo de Inteligência da DERF e segue regras legais e doutrinárias que garantem o sigilo absoluto da informação colhida junto a informantes. Desse modo, qualquer pessoa que prestar informações nas redes sociais da unidade especializada da Polícia Civil terá sua identidade preservada.

Atendimento in loco

Dentre as mudanças implementadas recentemente pela unidade especializada da Polícia Civil está o plantão de atendimento in loco nas ocorrências de roubo à residência com restrição da liberdade da vítima, desde agosto de 2016.

“Com essa dinâmica implantada, aumentamos os índices de prisões em flagrante, com captura ágil dos criminosos. (…) Além do trabalho operacional exitoso buscamos agora avançar em agilidade também nas investigações, o que nos motivou na criação das redes sociais da DERF como mais um mecanismo para a elucidação dos delitos e prisão dos criminosos”.

Para acessar

Para ter acesso ao perfil “DERF Cuiabá” no Facebook o usuário deve adicionar o contato como amigo na rede social.

Já o WhatsApp para denúncias referentes a roubos e furtos na Capital é (65) 9982-9267.

Foto: Divulgação/PJC