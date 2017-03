PP oficializa convite para presidente do Tribunal de Contas disputar Governo em 2018

ANTONIO JOAQUIM

O Partido Progressista oficializou convite para o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Antônio Joaquim, se filiar a legenda já na condição de pré-candidato ao Governo do Estado em 2018. A definição pelo convite ocorreu na reunião que elegeu o diretório do partido em Cuiabá.

O conselheiro já anunciou que irá se aposentar da corte de contas assim que acabar seu mandato como presidente do TCE. Ele também afirmou que pretende retornar a política. Com informações do Folhamax.