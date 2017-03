Comando da PM abre inquérito para apurar morte de pedreiro em Cuiabá

NO SANTA ROSA II

O Comando Regional da Polícia Militar (CR1) anunciou que abriu inquérito policial militar (IPM) para investigar a morte do pedreiro Benilson Silva, de 29 anos, no último domingo (19), no bairro Santa Rosa II, em Cuiabá.

Familiares acusam um policial militar de ser o autor do crime.

Benilson morreu após tentar tomar a arma de um PM.

O policial acusado de ter feito o disparo teria entrado em uma residência de forma truculenta.

Após receber voz de prisão, o pedreiro tentou segurar a arma do PM e acabou sendo alvejado.

O incidente aconteceu por volta das 18h30 na Avenida Brasil, local conhecido como Centro Comunitário.

Ainda conforme Benedito da Silva, o filho não tinha envolvimento com drogas e atualmente trabalhava como pedreiro.

O Comandante Regional da Polícia Militar (CR1), coronel Edgar Mauricio Monteiro Domingues informa que irá instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM), para averiguar a ação policial, que aconteceu na noite deste domingo (19), no bairro Santa Rosa 2, em Cuiabá, aonde ocorreu a morte de Benilson da Silva, 29 anos.

A Corregedoria da Polícia Militar recebeu na tarde desta segunda-feira (20), a denúncia contestando a ação policial. Além disso, coletou depoimentos da família do cidadão, que serão anexados no inquérito instaurado”.

