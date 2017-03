Governo de Mato Grosso autoriza concurso para 5.748 na Secretaria de Educação

NOMEADOS EM 2017

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques autorizou a realização do concurso público para a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

Taques já havia anunciado o procedimento durante a inauguração da Escola Estadual Filogônio Corrêa, no distrito de Nossa Senhora da Guia em Cuiabá.

Agora, será iniciado o processo de contratação da instituição que realizará o certame, sob orientação da Seduc.

A autorização para o concurso foi assinado após a Secretaria de Estado de Gestão e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) autorizarem o processo. Ao todo serão oferecidas 5.748 vagas, em todos os níveis de formação.

A medida prevê gerar mais estabilidade aos profissionais que, hoje, são contratados temporariamente.

Conforme o secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, a realização do concurso público para professores e outros profissionais é um compromisso firmado no Plano de Governo do governador Pedro Taques.

Segundo o secretário, a expectativa é dar início à nomeação dos aprovados ainda no decorrer deste ano.

“Estamos trabalhando para colocar a Educação de Mato Grosso no local que lhe é de direito. Para isso, transformações são necessárias em várias áreas, como estrutura, inovação e, é claro, na valorização dos nossos educadores, que são peça fundamental na engrenagem de todo o sistema educacional”, disse Marrafon.

Vagas

Serão ofertadas 3.324 vagas para professor (nível superior) da Educação Básica, 928 para técnico administrativo (nível médio) e 1.496 para apoio administrativo (nível fundamental).

Para o cargo de professor, a carga horária definida será de 30 horas semanais, atendendo a pedido do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Mato Grosso (Sintep-MT).

Atualmente, a Seduc possui 40 mil servidores, sendo que 22,9 mil são professores. Destes, 9.231 são efetivos e 13.733 contratados temporariamente.