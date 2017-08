Morre treinador e preparador físico mato-grossense, Gilmarzinho

LUTO NO FUTEBOL

DA REDAÇÃO

O treinador e preparador físico mato-grossense Gilmar Ferreira, mais conhecido como Gilmarzinho, faleceu em Cuiabá nesta quarta-feira (22) vítima de câncer.

Seu corpo será velado a partir das 13h30 na Capela Jardins.

Gilmarzinho passou por vários times de futebol em Mato Grosso e, ao longo de sua carreira, construiu muitas amizades e conquistou vários títulos.

Ao Circuito Mato Grosso, o treinador Éder Taques, lembrou que ele começou como preparador físico em 1993, no Operário de Várzea Grande, onde conquistou pelo menos três títulos de campeão. Depois trabalhou no Mixto, Cacerense.

Depois de muito tempo de preparador físico, assumiu como treinador.

“Nós também trabalhamos juntos no Berga, um time do italiano que surgiu em 2000, fomos fundadores do clube juntamente com Expedito Sabino, Tingo, Hugo, Perereca, César, Odair, Odielson Caixa, Bil, Moreno, D´Água, Gonçalo, finado Dito Siqueira…”.

Éder Taques lamentou a morte prematura de Gilmarzinho.

“Ele era fantástico como pessoa, como profissional, vai deixar uma saudade imensa pra nós, vamos sentir muito a sua falta como amigo e companheiro. Ele deu uma contribuição muito grande para o futebol mato-grossense. Era um homem espetacular”.

O goleiro Heverton Perereca também falou sobre o falecimento do treinador. “Era uma excelente pessoa e profissional. Quem perde é a família, amigos e os amantes do esporte”.