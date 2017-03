ALLAN KARDEC

No último fim de semana, realizei um antigo sonho de criança: percorri com amigos e colaboradores do gabinete um grande trecho do rio Coxipó. Foram 37 km de caiaque e canoa do distrito Coxipó do Ouro até a comunidade São Gonçalo Beira Rio, ambos considerados berços do povoamento de Cuiabá.

Foram muitas remadas por mais de sete horas e uma certeza: uma pena ver como o rio Coxipó está. Sempre sonhei em fazer esse trajeto e agora tive a oportunidade, mas ficou muita coisa para se lamentar também.

É por isso que nesse dia 22 de março, quando se comemora o Dia Mundial da Água, aproveito a data para fazer um apelo a todos: salvemos nossos rios, salvemos o rio Coxipó.

Durante o trajeto, vi muito lixo, esgoto sendo jogado in natura no rio. O mais chocante é ver o contraste, pois, do Coxipó do Ouro até a Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Tijucal, o rio continua lindo e proporcionando mergulhos maravilhosos, cheio de vida.

Lógico que não podemos ignorar o fato de que há dragas amarradas simultaneamente nas duas margens do rio, como se essas pessoas fossem proprietárias desse patrimônio de uso comum, impossibilitando a prática de esportes e contribuindo para o processo de assoreamento do rio.

O maior problema começa na zona urbana, onde o esgoto tenta diariamente acabar com a vida no rio Coxipó por quase 20 km até chegar ao rio Cuiabá. Mas a natureza é insistente.

Quando criança, tomava banho na ponte do rio Coxipó e, mesmo com todo o esgoto sendo despejado todos os dias, ainda avistamos no trajeto capivaras, ariranhas, garças e muitas outras espécies.

Decidi percorrer esse trecho porque sou apaixonado por história, principalmente da nossa querida Cuiabá. Esse rio foi muito usado por índios e bandeirantes antes mesmo de 1719, data considerada o ano de fundação de Cuiabá, ou seja, estamos na véspera de completar 300 anos da nossa cidade e temos que reavaliar o que vamos deixar para as futuras gerações.

Allan Kardec é professor e deputado estadual.