Polícia recebe denúncia por Whatsapp e consegue recuperar veículo roubado

MORADA DO OURO

DA REDAÇÃO

Um veículo roubado na noite de quinta-feira (23.03) em Cuiabá foi recuperado pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil, após uma denúncia feita através do número de WhatsApp da delegacia.

O roubo do veículo Nissan Versa aconteceu na noite de quinta-feira (23), no bairro Morado do Ouro, em Cuiabá.

A vítima deixava sua avó em casa quando foi abordada por dois criminosos armados que exigiram as chaves do automóvel.

Menos de uma hora após a vítima registrar o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma informação através do número de denúncias via WhatsApp da delegacia, de que um veículo com as mesmas características foi deixado no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá.

Imediatamente, os policiais da DERRFVA diligenciaram até o endereço indicado, conseguindo localizar o veículo e restituir a vítima.

Além do disque-denúncia via 197, a Polícia Civil conta com um canal exclusivo via WhatsApp para recebimento de informações referentes a roubos e furtos de veículos.

Pelo telefone (65) 9990-0197 qualquer pessoa pode auxiliar as investigações da DERRFVA.

O sigilo é absoluto.