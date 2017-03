TRAGÉDIA NA BR-163

EDIÇÃO MS - SHEILA FORATO

Um trágico acidente foi registrado no início da noite deste sábado (25), no quilometro 735 da BR-163, próximo a Coxim.

Quatro pessoas morreram no local e uma ficou ferida, Elias Pereira dos Santos Filho, de 50 anos, irmão do deputado estadual e secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB), espera por atendimento médico dentro de uma viatura da CCR MSVia.

Os quatro mortos eram ocupantes de um Fiat Uno, com placas de São Gabriel do Oeste (MS), já o ferido de uma GM S-10, de Cuiabá (MT).

Ainda não é possível saber a dinâmica do acidente, mas uma anta grande é a provável causa.

Os dois ficaram danificados, mas o carro ficou destruído.

Os dois veículos pararam no meio do matagal, as margens da rodovia.

Foto: PC de Souza

Um casal de Pedro Gomes (MS) contou ao Edição MS que acredita que veículos seguiam no sentido Coxim.

Angela Messias de Rezende Ramos, de 49 anos, e seu marido, Joel Militão Ramos, de 60 anos, estavam num GM Prisma, com placas de Rondonópolis (MT), eles chegaram a passar por cima de parte da anta, que já estava morta na rodovia, mas não chegaram a se acidentar.

Ela aposta que o Fiat Uno seguia na frente de seu carro e bateu na anta, devido a destruição do veículo.

Logo em seguida o casal passou pelo animal, que também foi atingido pela S-10 que trafegava atrás de seu carro.

O casal só viu a camionete se perdendo, por isso acredita que o Uno tenha passado um pouco antes pelo local.

Entretanto, somente peritos podem chegar a causa do acidente.

Foto: PC de Souza

Foto: PC de Souza

O carro estaria sendo conduzido por Jucilei Silva Almeida, de 32 anos, de São Gabriel do Oeste, que tinha como passageiros Patrícia Pereira da Silva, de 32 anos, de Coxim, Elcio Walter de Jesus, de 38 anos, natural de Pitanga (PR), e uma quarta pessoa, identificada como Fabiane Martins.

Os quatro morreram no local, sendo que dois ficaram dentro do veículo, presos as ferragens, e outros dois foram arremessados para fora.