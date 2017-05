DEU NO O GLOBO

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, decidiu tirar o sono do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP).

Em uma postagem, neste domingo (26), Jardim diz que Blairo, que já foi governador de Mato Grosso por dois mandatos, deve ter uma dor de cabeça ainda maior que a Operação Carne Fraca.

Segundo nota do colunista, Maggi é citado em situações nada republicanas nas delações de Silval Barbosa (PMDB) e do ex-deputado José Geraldo Riva.

Silval é sucessor de Blairo Maggi na chefia do Palácio Paiaguás.

Assim que deixou o Governo do Estado em 2014, Silval passou a ser alvo de Operações realizadas pela Delegacia Fazendária, que investiga suspeitas de fraudes em contratos de empresas com o Estado por meio de incentivos fiscais.

Esta semana, Lauro Jardim postou em sua coluna que Silval Barbosa (PMDB) estaria perto de fechar um acordo de delação premiada.

Silval também estaria disposto a devolver R$ 70 milhões aos cofres públicos.

O ex-governador de MT está preso em Cuiabá desde 17 setembro de 2015 acusado de envolvimento em um suposto esquema envolvendo incentivos fiscais, decorrente da terceira fase da Operação Sodoma, realizada pela Delegacia Fazendária do Estado.

Silval é suspeito de chefiar uma quadrilha que cobrava propina de empresários beneficiados com incentivos fiscais e também de empresários que tinham contratos com o Estado e para que não fossem encerrados eram “obrigados” a pagar propina para o grupo do peemedebista.

O ex-gestor teve mandados de prisão cumpridos na primeira fase da Sodoma (setembro de 2015), na Operação Seven e por último, na terceira fase da Sodoma, deflagrada no ano passado.

Neste ano, Silval Barbosa foi alvo de uma nova prisão preventiva na quarta fase da Operação Sodoma.

Silval, nesta nova fase, é acusado de envolvimento em fraudes à licitação, corrupção, peculato e organização criminosa em contratos celebrados entre as empresas Marmeleiro Auto Posto LTDA e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática LTDA, nos anos de 2011 a 2014, com o Governo do Estado de Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil apurou, as empresas foram utilizadas pela organização criminosa, investigada na operação Sodoma, para desvios de recursos públicos e recebimento de vantagens indevidas, utilizando-se de duas importantes secretarias, a antiga Secretaria de Administração (Sad) e a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana (Septu), antiga Secretaria de Infraestrutura (Sinfra).

As duas empresas, juntas, receberam aproximadamente R$ 300 milhões, entre os anos 2011 a 2014, do Estado de Mato Grosso, em licitações fraudadas.

Com o dinheiro desviado efetuaram pagamento de propinas em benefício da organização criminosa no montante estimado em mais de R$ 7 milhões.

Além de Silval, o ex-secretário Marcel de Cursi também está preso no Centro de Custódia.

Ele está preso desde o dia 15 de setembro de 2015 na primeira fase da Operação Sodoma.

Foto: Divulgação