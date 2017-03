TRAGÉDIA ANUNCIADA

MATO GROSSO MAIS

Um funcionário dos Correios de Mato Grosso teve a morte cerebral decretada neste domingo (26).

Ele ainda se encontra internado no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá.

Celso Luis Gomes, de 43 anos, tinha 23 anos de empresa e trabalhava na maior Central de Distribuição do Correios de Mato Grosso, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

De acordo com informações de amigos do trabalho, o funcionário passou mal em fevereiro deste ano.

Em um exame foi constatado uma mancha em seu pulmão.

“Após isso, ele começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele fez uma tomografia e já foi imediatamente para a UTI”, comentou uma amiga.

Segundo a funcionária, que preferiu não se identificar, acreditaram que o funcionário poderia estar com a doença originária da carne de porco.

“Após a retirada de um líquido da cabeça dele para exame, descobriram que se tratava do fungo do pombo”, relatou.

O funcionário teria sido contaminado no próprio local de trabalho.

De acordo com a fonte, a Central de Correios do Cristo Rei acabou virando morada dos pombos.

Por não poder matar as aves, elas começaram a criar ninhos em vários pontos do prédio.

Com a morte cerebral de Celso Luis Gomes, as outras 150 pessoas, entre efetivos, contratados e o pessoal da limpeza, que trabalham no local, estão praticamente em pânico por conta da situação.

A suspeita é que o funcionário tenha sido contaminado pela Criptococose, que é a principal doença transmitida pelos pombos, que contamina as pessoas através da inalação de fungos que estão presentes nas fezes deste animal.

Ela ataca o pulmão e pode chegar também ao sistema nervoso central, ocasionando sintomas como dor de cabeça, sonolência e febre.

Em alguns casos, pode causar até meningite. Cerca de 30% das pessoas infectadas morrem.

Em entrevista ao Mato Grosso Mais, o secretário de assuntos jurídicos do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de MT, Alexandre Aragão, disse que o Sindicato já entrou com uma ação civil pública junto ao Ministério Público do Trabalho pedindo a interdição do prédio.

Ele também disse que a partir desta terça-feira (28), os trabalhadores devem cruzar os braços até que a empresa tome providências sobre o problema.

“Infelizmente os Correios têm dinheiro para bancar patrocínios, altos salários e viagens internacionais dos dirigentes da alta cúpula, mas alegam não ter dinheiro para investir em condições mínimas de trabalho e saúde em suas unidades.

Em 2014, o SINTECT/MT também fez denúncia ao Ministério Público do trabalho em relação à falta de condições de trabalho e sanitárias nas unidades da ECT, mas até o momento também não foram tomadas providências por parte daquele órgão“, diz publicação feita no site do Sindicato.