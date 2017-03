MORTE DE FUNCIONÁRIO

MATO GROSSO MAIS

O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso conseguiu na Justiça Trabalhista do Estado a interdição imediata do prédio da maior central de distribuição dos Correios em Mato Grosso, que fica localizada no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Em caso de descumprimento, o juiz Alex Fabiano de Souza determinou multa diária no valor de R$ 50 mil. A decisão é assinada do dia 30 de março.

De acordo com o assessor jurídico do Sindicato, Alexandre Aragão, a medida foi tomada após a ação protocolada na Justiça anexada à reportagem do Mato Grosso Mais, que divulgou na última segunda-feira a morte de um funcionário em decorrência de ter sido contaminado por fezes de pombo. Leia mais aqui.

Celso Luis Gomes, de 43 anos, tinha 23 anos de empresa e trabalhava na maior Central de Distribuição do Correios de Mato Grosso, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Segundo Aragão, o oficial de justiça deve notificar a direção dos Correios ainda nesta sexta-feira (31).

DECISÃO

Vistos, etc…

Pede o autor antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu adoção de medidas urgentes (art. 300 do NCPC).

Traz aos autos inúmeras fotos demonstrando o labor em local bastante insalubre, com presença de animais, escorpiões e sujeira derivada disso.

Diz, ainda, que um dos trabalhadores teria sofrido morte cerebral por conta da inalação de fezes de pombo (o que é também respaldado por notícias locais e documentos pessoais do trabalhador juntados aos autos).

Assim, ante o perigo de dano à integridade dos trabalhadores naquele local e probabilidade do direito, acolho o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte Ré, responsável pela segurança e saúde no ambiente de trabalho (art. 157 da CLT), a partir da ciência desta decisão, realize a devida dedetização do prédio, limpeza e ou contratação de empresa especializada na eliminação de pombos e demais animais causadores de doenças, sem a presença dos seus trabalhadores (uma vez que há risco de que tenham a saúde afetada pela inalação de substâncias tóxicas).

Determino, ainda, o fechamento imediato da unidade até a adequação requestada, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Expeça-se ofício à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de Mato Grosso, para verificar o fiel cumprimento da decisão, pela Reclamada.

Inclua-se o feito em pauta de audiências. Intime-se a parte Autora. Intime-se o réu, por mandado judicial, com urgência.

Em razão do evidente interesse coletivo, intime-se, outrossim, o D. Ministério Público do Trabalho. VARZEA GRANDE, 30 de Março de 2017

ALEX FABIANO DE SOUZA Juiz(a) do Trabalho Substituto(a).

OUTRO LADO

Os Correios informam que ainda não foram notificados oficialmente da decisão da terceira vara do Trabalho de Várzea Grande.

A empresa lamenta o ocorrido com seu empregado e tem prestado suporte à família e aos demais trabalhadores que atuam no Centro de Tratamento de Cartas em Encomendas, localizado na cidade.

Medidas em caráter prioritário já estão sendo tomadas em favor da preservação da saúde dos que trabalham no local. Também está programada, na próxima semana, a realização de exames preventivos com médicos pneumologistas para os empregados que atuam na unidade.

A assessoria de imprensa do Correios informou também que deverá ser realizado, neste sábado (1), um mutirão para entrega de encomendas para minimizar os impactos provocados pela paralisação.