Vamos falar de sucessão?

VINÍCIUS CASTRO CINTRA

A sabedoria popular há muito ensina que os pais devem ter especial atenção na educação e formação de seus filhos a fim de que não pereçam.

A Bíblia Sagrada vaticina em diversas passagens que os pais devem ensinar o caminho da retidão aos filhos a fim de que sejam homens e mulheres bem aventurados, cujas lições podem e devem ser aplicadas no mundo dos negócios, conforme apresentado em Salmos 37:25-26: “Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade; seus filhos serão abençoados”.

O provérbio português “pai rico, filho nobre, neto pobre” não deixa dúvidas acerca da importância da educação financeira na formação de herdeiros, sendo certo que a inobservância de princípios norteadores e correta formação negocial de sucessores por gerações tem sido reproduzida em terras pantaneiras.

O acúmulo de patrimônio muitas vezes é decorrente da presença do patriarca empreendedor, verdadeiro “self made man”, expressão que retrata a figura de alguém que se fez por si próprio, com seu esforço, por suas qualidades, cuja riqueza muitas vezes é dissolvida pela ausência de correta orientação a seus herdeiros, cônjuges e sucessores no trato e administração da herança e negócios familiares.

Segundo dados do SEBRAE, o Brasil possui atualmente de 6 a 8 milhões de empresas, das quais 90% são empresas familiares de pequenos negócios a gigantes da indústria, que representam 12% do PIB do agronegócio, 34% do PIB da indústria e 54% do PIB de serviços.

Apesar de apenas 30% das empresas familiares chegarem à segunda geração e apenas 5% à terceira geração e fatores naturais da vida como envelhecimento e morte serem acontecimentos instransponíveis, o tema sucessão ainda é tratado como tabu em muitas famílias e empresas.

A descontinuidade dos negócios familiares muitas vezes decorre da própria forma como as famílias se organizam, sendo fortemente impactada por aspectos afetivos e emocionais, passando a maioria das empresas familiares pelas fases de criação, estruturação, expansão, consolidação e, finalmente por venda ou falência, quando os herdeiros não mais possuem interesse em continuar o negócio ou não tiveram competência e/ou harmonia para dar continuidade.

Com o propósito de evitar longas demandas judiciais em ações de inventário e colapsos empresarias por ausência de sucessores preparados para dar continuidade aos negócios familiares, diversos grupos empresarias tem investido cada vez mais tempo e recursos na preparação de sucessores para suas cadeias de comando, cuja participação tem contado com a presença de herdeiros e acionistas. Esse movimento se iniciou nos grandes conglomerados empresariais, mas já tem sido observado em empresas de médio e pequeno porte.

Expressões como blindagem patrimonial,planejamento tributário e holding familiar tem se tornado cada vez mais presentes no cotidiano das empresas familiares e aos poucos a figura do planejamento sucessório está se desmistificando.

Observando esse movimento crescente o fisco estadual também tem se posicionado com o propósito de evitar evasão de receitas, tendo a Lei Estadual n. 10.488/2016 alterado as alíquotas do Imposto de Transmissão de Bens Causa Mortis e Doação – ITDC, de quaisquer bens ou direitos, que anteriormente era limitado a 4% do valor dos bens transmitidos e passou a ser cobrado de forma escalonada, cuja alíquota pode chegar a 8%.

Diante desse cenário de incertezas na continuidade de condução dos negócios familiares, cuja preparação de sucessores vai muito além da simples formação acadêmica e da voracidade do fisco, torna-se cada vez mais necessário um adequado e efetivo planejamento sucessório, tributário e societário por parte das empresas familiares.

O adequado planejamento sucessório analisa diversas nuances, tais como escolha do regime de bens no casamento e união estável, sucessão, testamento, doação de bens e cotas, parte disponível, formação de holding familiar, cláusulas contratuais a serem adotadas, retirada de sócios (herdeiros) e dissolução da sociedade, custos tributários e demais despesas incidentes na formação de tais empresas.

Assim, para evitar longas demandas e custos desnecessários, torna-se cada vez mais importante que as famílias e sócios detentores de empresas familiares se conscientizem acerca da necessidade de discutir e planejar a sucessão de suas cadeias de comando, com o propósito de garantir a continuidade do negócio, cuja escolha do melhor formato a ser adotado demanda análise de cada caso em concreto e orientação por profissionais especializados no assunto.

Vinícius Castro Cintra é advogado militante na Comarca de Cáceres-MT.