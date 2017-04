Desafio dos imigrantes no mercado de trabalho é tema em Revista

ACIDENTES NAS OBRAS

DA REDAÇÃO

A nova edição do programa de TV do TRT de Mato Grosso traz uma reportagem especial sobre as palestras realizadas por juízes do trabalho para prevenir acidentes em canteiros de obras de Cuiabá e Várzea Grande.

As ações são promovidas pelo Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Getrin23).

A entrevista da semana aborda os desafios dos imigrantes no Brasil, especialmente os haitianos, com a professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, ESPM, Denise Cogo, PhD em comunicação, migrações transnacionais e cidadania.

A pesquisadora falou sobre o poder de atração que o mercado de trabalho brasileiro exerce no imaginário dos estrangeiros e das frustrações quando chegam ao Brasil, como o trabalho precário e o racismo, e as formas que esses grupos têm buscado para vencer essas dificuldades.

No quadro “Direto de Brasília”, acompanhe a decisão do TST que condenou uma instituição de ensino no Paraná a pagar horas extras a uma professora universitária.

Além de dar aulas em sala, ela também supervisionava o estágio de alunos.

O Trabalho em Revista traz ainda os quadros sobre os posts mais interessantes da página do TRT no Facebook e o “Giro da Semana”, com o resumo das notícias mais importantes da Justiça do Trabalho.