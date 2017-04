Acadêmicos da Unemat iniciam primeiro semestre letivo de 2017

VOLTA ÀS AULAS

DA REDAÇÃO

Acadêmicos de 47 cursos de graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) retomam os estudos em 11 dos 13 campi da instituição, nesta segunda-feira (03.04).

Hoje, também começam as aulas para 1.830 calouros que ingressam na Unemat por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os 11 campi da Unemat que retomarão as atividades estão localizados nos municípios de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Colíder, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

Já o campus de Cáceres retoma as atividades docentes no próximo dia 10 de abril.

Lá, as férias dos professores se estenderam por uma semana em decorrência da paralisação dos estudantes, ocorrida em 2016, que atrasou o fechamento do semestre letivo de 2016/2.

Com isso, os 510 calouros dos 13 cursos ofertados no campus só terão aulas a partir do dia 10.

O campus do Médio Araguaia, com sede em Luciara, não possui oferta regulares de cursos, por isso o semestre letivo segue cronograma específico.

Histórico

A Unemat foi fundada em 1978 como Instituto de Ensino Superior de Cáceres e se tornou universidade em 1993.

Atualmente, conta com 13 campi, 17 núcleos pedagógicos e 24 polos de ensino a distância, e atende cerca de 22 mil acadêmicos.

O curso na Unemat é totalmente gratuito, e a instituição ainda oferece auxílios alimentação e moradia para estudantes de baixa renda, bolsas de apoio e incentivo a pesquisa, extensão e cultura, além de seguro de vida e acidentes pessoais para todos os acadêmicos.

No quadro de pessoal, a Unemat conta com 832 professores efetivos, sendo 407 doutores, 353 mestres e 634 servidores técnico-administrativos.