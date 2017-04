Aniversário de 298 anos de Cuiabá terá shows de Amado Batista e Zezé di Camargo e Luciano

ORLA DO PORTO

A programação de aniversário de 298 anos de Cuiabá prevê dois shows nacionais na orla do Porto Cuiabá.

Os eventos ocorrerão entre 7 e 9 de abril e serão realizados em parceria entre a prefeitura de Cuiabá, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e empresas privadas.

No dia 7, as atrações principais são a dupla sertaneja Rico e Léo e o cantor Amado Batista, além de artistas regionais.

No dia 8, subirão ao palco Anselmo e Rafael e Zezé di Camargo e Luciano. Já no dia 9, somente atrações regionais se apresentam na Orla do Porto.