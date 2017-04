Prefeitura apresenta programação do aniversário

298 ANOS DE CUIABÁ

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Cultura Esporte e Turismo apresentou, nesta segunda-feira (03), o projeto estrutural e a programação do mês de aniversário da Capital.

O evento, que a exemplo do Carnaval, ocorrerá por intermédio de patrocínios e emenda parlamentar, resultando em um total de R$ 750 mil reais, sem ocasionar nenhum tipo de gastos ao município.

Terá como local principal das festividades dos 298 anos do município a Orla do Porto, que receberá uma serie de atrações regionais e, ainda dois grandes shows nacionais, com Amado Batista na sexta-feira (7) e a dupla Zezé Di Camargo e Luciano no Sábado (8).

Além disso, a programação ainda reserva um espaço para a música gospel no dia 09, que visa atingir o público cristão.

De acordo com o secretário Renato Anselmo, desde as primeiras reuniões de planejamento do evento, a secretaria procurou criar uma programação que contemplasse os mais variados públicos, focado nas atrações regionais, com vista a proporcionando a participação em massa da população.

“Teremos uma festa muito bonita, preparada com muito carinho pelo Prefeito Emanuel Pinheiro e com muito empenho da nossa secretaria para que possamos garantir segurança, fluidez no trânsito e assistência a saúde do cidadão, que por ventura necessite”, ressaltou Renato.

Para o secretário-adjunto, Junior Leite – responsável pela organização do aniversário da cidade, a programação que contará com apresentações desde grupos de lambadão, duplas sertanejas, Djs e MCs a músicas gospel espera receber grande concentração de públicos nos dois shows nacionais. “São dois grandes nomes de expressão nacional e, por isso, temos uma expectativa de que cerca de 100 mil pessoas virão se divertir conosco”, frisou.

O adjunto também explicou que, haverá apresentações regionais que não se resumem em música. “Teremos dança com o grupo Flor Ribeirinha, representando o Siriri. Teatro com a dupla Nico e Lau, e ainda estamos preparando uma surpresa com o Instituto Flauta Mágica e corais, tanto da UFMT como do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entre outros. Ou seja, uma consagração para Cuiabá. E eu fico muito feliz em fazer parte disso”, contou Junior Leite.

Detalhes

Ainda de acordo com os secretários, a concentração das atrações será no palco, entre dois camarotes, situado ao lado do museu do Rio. Não haverá arquibancada. Os bares terão a mesma dinâmica. Os “backstages” servirão para atender a produção do evento, Policia Militar, Samu, Secretaria de Saúde e outras demandas. Tudo pensado para proporcionar conforto e segurança ao cidadão.

Com relação ao fechamento das vias, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informa que já iniciou a interdição parcial da Orla para a montagem do Palco. Todavia, reforça que não houve prejuízo no transito.

PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DE CUIABÁ

07/04/17 (Sexta-Feira)

19:00h DJ Vasquinho (Cuiabá)

19:30h Roberto Lucialdo e Banda (Cuiabá)

20:30h Banda Juventude Rasqueado e Lambadão (Cuiabá)

21:30h João Ormold e Banda

22:30h O Trio Pescuma , Henrique e Claudinho (Cuiabá)

23:30h Rico e Léo (Cuiabá)

00:30h Amado Batista

01:30h MC Ms Maxi, MC Kelly e MC Dentinho (Cuiabá)

02:30h DJ Vasquinho (Cuiabá)

08/04/17 (Sábado)

05:00h Missa Igreja São Benedito

08:00h Desfile Cívico Militar (Parque das Águas)

19:30h DJ Felipe (Cuiabá)

20:00h Flor Ribeirinha (Cuiabá)

20:30h Nico e Lau (Cuiabá)

21:00h Flauta Mágica (Cuiabá)

22:00h Anselmo e Rafael (Cuiabá)

00:00h Zezé Di Camargo e Luciano

02:00h DJ Felipe (Cuiabá)

09/04/17 (Domingo)

18:00h Coral UFMT

18:30h Coral TCE

19:00h Coral Regina Coeli

19:30h Coral Arquidiocese de Cuiabá

20:00h DJ Alex Pregador

21:00h Wellingthon e Weverton (IBPaz)

22:00h Banda Filhos de Davi e Oziane Rodrigues (IBAdonay)

23:00h Banda Som do Céu

00:00h Banda Soul D’Cristo e Shirley Souza (Assembleia de Deus)

01:00h Banda Jeos (Paróquia São Gonçalo)

02:00h Banda Forró Buscai (Centro Memorial João Paulo II)

Programação Paralela

15/04/17 (Sábado)

19:00h Inauguração Casa Barão

20:00h Nico e Lau, Comadre Pitú, Almeirinda e Flor Ribeirinha(Cuiabá)

16/04/17 (Domingo)

20:00h Nico e Lau, Alma de Gato e Totó Bodega (Cuiabá)

17/04/17 (Sábado)

Inauguração do Projeto Cidade Viva – Viaduto do Despraiado

23/04/17 (Domingo)

07:00h Corrida Bom Jesus

09:00h ás 21:00h Projeto #vempraorla